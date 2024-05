Gyurákovics Andrea: Baranyi egy autoriter személyiség

Nyitókép: Gyurákovics Andrea Facebook-oldala

A Fidesz IX. kerületi polgármester-jelöltje, Gyurákovics Andrea adott interjút az Indexnek, amelyben szóba kerültek a kerületi fejlesztések, a párbeszédképesség és az is, hogy mi a problémája a 9. Magazinnal.

„Míg Bácskai János 2019 előtti 5 éves polgármesteri ciklusában 150 fejlesztés vagy beruházás valósult meg Ferencvárosban, az elmúlt 4 és fél évben, Baranyi Krisztina vezetésének időszakában lejtmenetbe került a városrész” – állítja Gyurákovics Andrea. A korábbi ciklusokon átívelő tömbrehabilitációt mindenképpen újraindítaná, érthetetlennek tartja ennek elsikkadását, mivel

2019-ben 9 milliárdos többlettel adták át a kassza kulcsát Baranyi Krisztinának, s a költségvetés jelenlegi helyzete is lehetővé tette volna a folytatását.

„A 2019 előtt 25 milliárdos főösszeghez képest ma közel 40 milliárd a kerületi kassza éves bevétele. Látható tehát, hogy míg korábban 22 önkormányzati ingatlant sikerült felújítani, kevesebb pénzből, addig – ha minden szerencsésen alakul – most csak egy 30 lakásos épületet tudnak majd átadni” – mondta a polgármester-jelölt.

Baranyi egy autoriter személyiség

Gyurákovics Andrea szerint azért nem válnak valóra a kerület tervei, mert Baranyi Krisztina nem tudott szót érteni az őt polgármesteri székbe juttató pártok képviselőivel, ennek pedig az az oka, hogy

a városvezető autoriter személyiség.

Gyurákovics erre példaként az Ecseri úti metrókijárat felszíni rendezésének esetét említette, ahol megoldást jelenthetett volna a rekonstrukció évenkénti ütemezése. „Akkor nem kellett volna erre máshonnan elvonni jelentős forrásokat” – tette hozzá. A polgármester-jelölt elmondása szerint a képviselők semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mitől lett az előzetesen meghatározott 1 milliárdos ráfordításból több mint 2 milliárd. Emellett a Fővárosi Önkormányzatnak 30% tulajdonrésze van a metró felszíni területében, de a képviselők kérdéseire arról, hogy ebből mennyi költséget fognak vállalni és milyen módon, vagy hogy hogyan kompenzálják a kerületet, nem kaptak választ.

Az ominózus szobordöntögetésről elmondta, hogy az egyik választópolgár szerint ezt is a polgármester szervezte meg, mert ez is a személye körüli hírt generál, „számára ugyanis láthatóan igen fontos, hogy az online médiában forogjon a neve, hogy bekerüljön a hírekbe”. Baranyi nyilatkozataival szemben a kerület lapjaként megjelenő 9. magazint nem tartja független újságnak, hiszen képviselőjük nyilatkozatára ugyanabban a lapszámban, rögtön a nyilatkozat alatt jelenhetett meg a rá adott kabinetfőnöki reakció is.