Exkluzív interjú: Súlyos vádak kerültek elő, mit csinált Magyar Péter édesapja a saját rokonával + videó

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

„Tönkretették a családomat, és fenyegettek” – így elevenítette fel a Magyar családban töltött éveit a Mandinernek Molnár Miklós, Magyar Péter unokatestvérének volt férje. A férfi csaknem tíz évvel ezelőtt alapított közös pálinkafőzdét Magyar Péter nagybátyjával, Magyar Józseffel. A cég jogi tanácsadója pedig Magyar Péter édesapja, Magyar István volt. Molnár Miklós az évek alatt több mint 80 millió forintot fektetett ebbe a vállalkozásba, azonban állítása szerint Magyar József és Magyar István ezt az összeget saját kezükre játszották, a vállalkozás tulajdonában álló ingatlanokat saját nevükre íratták.

Molnár Miklós szerint a Magyar család lopott, csalt sikkasztott és közokiratot is hamisított a családi vállalkozással összefüggésben. Az ügyben jelenleg nyomozás zajlik.

A Magyar család egy dologban egységes: agresszívek és hataloméhesek”

– fogalmazott Molnár Miklós. A férfi most az állítja: őt rendszeresen fenyegették. Molnár Miklós szerint Magyar Péter mindvégig tudott a vállalkozásban történt törvénytelenségekről és többször segített is édesapjának. Magyar Péter most a Mandiner kérdése azt állította utoljára 10 éve találkozott Molnár Miklóssal, a pálinkafőzdével kapcsolatos kérdésekre nem válaszolt, és felszólította a riportert:

Ne feszítse a húrt!”

Az ügyben a Mandiner kereste Magyar Péter nagybátyját is, Magyar József azonban a stábunk kérdéseire nem válaszolt.

