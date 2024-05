Erre figyeljen, ha autóba ülne hétfőn

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Az utinform.hu arról tájékoztat az M1-es autópályán felújítják a burkolatot az M15-ös Rajka csomópont és Hegyeshalom határ között, ezért a 165-ös és a 171-es kilométer között a Hegyeshalom felé vezető oldalon a forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A Budapest felé haladókat a külső és a leállósávra irányítják.

Az M3-as autópályán,

- Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es km között a Vásárosnamény felé haladókat sávelhúzással a gyűjtő-elosztó sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros felé a külső és a leállósáv járható.

- A Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében, a 33-as és 35-ös km között aszfaltoznak. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható.

- Burkolatfelújítást végeznek Füzesabony és Mezőkövesd között is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 124-es és 114-es km között lezárták. Így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és leállósávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt Budapest felé a Mezőszemerei pihenőt is lezárták.

- A Geleji pihenő környékén, a 147-es és 139-es km között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és leállósávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Geleji pihenő nem használható.

- Mezőcsát közelében, a 155-ös és 157-es km között a Vásárosnamény felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, melynek során a 156-os km-nél fekvő Mezőcsát/ Hejőpapi csomópontban nem lehet lehajtani.

- Burkolatjavítás miatt szintén forgalomterelést építettek ki a 175-ös km-nél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 185-ös és a 172-es km között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán, a 183-as km-nél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt és a Polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon.

- A Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 216-os és a 226-os km közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon.

A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 221-es km-nél fekvő Nyíregyháza-nyugat csomópont le és felhajtóágát is lezárták.

Az M7-es autópályán,

- Siófoknál aszfaltoznak, ezért a Budapest felé tartó oldalt a 100-as és a 90-es km között lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A munka miatt a főváros felé vezető oldalon a 95-ös jelű Sóstói pihenő, valamint a 98-as jelű Siófok-kelet csomópont sem használható.

- A Kőröshegyi völgyhídon burkolatfelújítási munkák folynak, a Budapest felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 117-es és a 126-os km között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a Letenye felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A munkavégzés miatt Budapest felé a 121-es km-nél lévő Balatonföldvár/Bálványos csomópontot is lezárták.

- Fonyód és Balatonboglár között a Budapest felé vezető oldalon is felújítást végeznek. A 152-es és a 143-as km között a Budapest felé tartó oldalt lezárták, a járművek a Letenye felé vezető oldalon, irányonként egy sávon haladhatnak. A lezárt szakaszon a 150-es km-nél a Lengyeltóti/Fonyód csomópontot, illetve a 145-ös km-nél az Ordacsehi/Balatonboglár-dél csomópontot nem használhatják a főváros felé közlekedők.

- A 170-es km-nél lévő Marcali/Balatonkeresztúr/Balatonszentgyörgy csomópontnál is felújítják a burkolatot. A 174-es és a 168-as km között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező, Letenye felé vezető oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A csomópontot a főváros irányában szintén lezárták.

- A 197-es és 183-as km között a Budapest felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező, Letenye felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. Budapest felé a Zalakomár csomópont le és felhajtóága, valamint a Zalakomári pihenő is zárva van.

- A Budapest felé vezető oldalt a 230-as és a 220-as km között lezárták, a forgalmat átterelték a Letenye felé vezető oldalra. A főváros irányába a 224-es km-nél a Becsehely csomópont le és felhajtó ágát is lezárták.

