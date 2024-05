EP-választási vitát szervez a közmédia

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd



888 alkalommal hívta a DK politikusait a közmédia élő adásaiba egy éven keresztül, amelyet csupán egy alkalommal fogadtak el – írja Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója abban a levélben, amelyet a Gyurcsány-párt politikusának, Molnár Csabának írt válaszul.

A DK politikusa a napokban írt levelet az MTVA-nak, azt kérte számon a közmédián, hogy miért nem szerveznek választási vitát. Molnár egyebek mellett azt írta, hogy „felszólítjuk Önt arra, hogy az Ön által vezetett intézményben haladéktalanul EP-listavezetői vitát szervezzenek”. Molnár mellett egyébként a feleségét titokban lehallgató Magyar Péter is vitázni szeretett volna a közszolgálati médiában.

A közmédia vezérigazgatójának válaszát a hirado.hu hozta nyilvánosságra. A portál azt írja, hogy az elmúlt időszakban hiába hívtá többször is az ellenzéki pártok képviselőit a műsoraikba, azok nem éltek a szereplési lehetőséggel.

A lap szerint 2022. április 3-i választásoktól 2023. április 2-ig összesen 6764 meghívást küldött a közmédia az ellenzéknek. De nagy többségében ezt nem fogadták el: 6603 esetben nem jelentek meg a képviselők. A cikk szerint a DK kapta az egyik legtöbb megkeresést. Összesen 888 szor hívták őket, ebből 444-szer az M1 Ma reggel című műsorába. Ugyanennyiszer a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorába. Ők azonban csupán egyszer jöttek el az M1-hez. Az MSZP-t még ennél is többször hívvták. Összesen csaknem 3000 meghívást kaptak a tévébe és a rádióba is. De hasonlóan a DK-hoz ők sem éltek a lehetőségek döntő többségével. 2960 alkalommal maradtak távol. Csaknem ezerszer hívták Momentumot is. A nekik küldött megkeresések száma összesen 920 volt, ők viszont csak 10-szer jöttek el. 455 esetben a TV stúdiója, és szintén 455 esetben a rádió stúdiója is fogadta volna őket, de képviselőik nem jöttek el. Az esetek jelentős többségében a Jobbik sem élt a közmédia által felkínált lehetőséggel. Pedig 718 meghívást kaptak. A felét az M1-től, a másik felét a Kossuth Rádiótól. A Párbeszéd 666 meghívást kapott, de egyszer sem jelentek meg a stúdióban.

Az MTVA vezérigazgatójának Molnár Csabához címzett levelét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Kampányfőnök Úr!

Személyeskedő megjegyzéseit visszautasítom, egyúttal kérem, tartsa tiszteletben a közmédia valamennyi munkatársának emberi méltóságát, és tartózkodjon a becsmérlő kijelentésektől.

Még akkor is, ha éppen az Önök pártjának egyik képviselőjét ítélte el a bíróság másodfokon is – választás rendje elleni bűncselekmény, továbbá garázdaság és testi sértés – bűncselekménye miatt, melyet a közmédia munkatársával szemben követett el, és a mai napig sem tőle, sem a közmédia egészétől nem kért bocsánatot.

Állítására reflektálva emlékeztetem Önt, hogy a közmédia csak a 2022. április és 2023. áprilisa közti időszakban 888 alkalommal hívta az Önök politikusait a közmédia élő adásaiba (M1: Ma reggel; Kossuth Rádió: Jó reggelt, Magyarország!), amelyet csupán egyetlen alkalommal fogadtak el. A közölt adatokat írásos dokumentumokkal tudjuk alátámasztani.

Ami a „hírhamisítást”, hazugságot illeti, engedje meg, hogy emlékeztessem az Ön pártelnökének, Gyurcsány Ferencnek az elhíresült szavaira: „Hazudtunk reggel, éjjel meg este!”, úgy hiszem, ez mindent elmond az Önök által képviselt igazságról!

Egyúttal jelzem, hogy az Önök felszólítását megelőzően megkezdtük egy nyilvános vita megszervezését az EP-választáshoz kapcsolódóan. Így hamarosan pártjának elnöke, Gyurcsány Ferenc és valamennyi jogerősen listát állító párt elnöke kézhez veheti a DMSZ és az MTVA hivatalos megkeresését!

Tisztelettel,

Papp Dániel vezérigazgató

MTVA”