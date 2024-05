Debrecenben tüntet anyák napján Magyar Péter – övcsatos plakátokkal várják a helyiek

Az esetről Varga Judit már korábban beszámolt Hajdú Péter műsorában is. A korábbi igazságügyi miniszter akkor így fogalmazott: „Amikor megtaláltam, ott volt mellette egy levél Xanax és már csak egy darab volt benne a tízes levélen. Nem tudtam, hogy most egyet vett be, vagy kilencet, vagy nyolcat. Nem kockáztathattam nyilván, ez alapvető emberi kötelesség. Úgyhogy fogtam, felhívtam a mentőket.”

Fotó: HAON/Molnár Péter

A Bors most megszerezte a kivonuló mentők jegyzőkönyvét, amiből kiderül, hogy a negyvenes férfihez

mérgezési tünetek miatt kértek mentőt Varga Judit és Magyar Péter lakására, 2023 februárban.

Az esettel kapcsolatban Magyar azt mondta a Telexnek, hogy feljelentést tesz a jelentést bemutató médium ellen. A portálnak az OMSZ megerősítette: kivizsgálják, hogy kerülhetett nyilvánosságra a jelentés.