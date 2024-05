Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

„(...) Sokszor mondja, hogy az ördög mindig csinos. Miben áll a csinossága a mai világban?

– Valóban, ez a mondás tőlem származik, hogy az ördög mindig csinos volt, de soha nem olyan csinos, mint most. Hogy mit értek alatta? Horizontálisan egyre gazdagabbak vagyunk, többet tudunk, gyorsabban, veszélyesebben és praktikusabban, ám vertikálisan sajnos nem a tetejét, az Istent, hanem az alját, a Fickó ösztönvilágát akarja képviselni a tömegember.

Mi vonzza hozzá a tömeget?

– Úgy tűnik, hogy hagyjuk elveszíteni az első számú identitásunkat; én úgy emlékszem, hogy az angyali doktor, Aquinói Szent Tamás így mondta: egy biztos a létezésben, Én és az Én Teremtőm. És ha ezt az egységet megtagadja az ember (nominalizmus), akkor elkezdődik az izmusok őrülete: feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus, imperializmus, nácizmus, kommunizmus, nihilizmus, aberralizmus… És most a legszörnyűbb izmusnál tartunk, utolsó pápáink mind erről beszélnek, a relativizmusnál. A relativizmus azt hirdeti, hogy mindenkinek igaza van. Tehát amit Jézus mond, hogy ő az út, az igazság és az élet, azt a relativizmus tagadja, ezért mindenkit saját istenné csap be, és ezáltal mindenkinek saját közlekedési törvényt hazudik. Ez a káosz. De ha Krisztus fel nem támadt, akkor hiábavaló minden, és hiábavaló a mi hitünk is. De Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Hit által jön a megigazulás, hit nélkül meg a…

(...)

Ki a jobboldali? Ez párt vagy pedig értékrend dolga?

– Szerintem az a jobboldali, aki a jobbik részt választja, hogy elkerüljön minket a balsors, ahogyan a Himnuszban is mondhatjuk. De nem minden jobboldali, aki jobboldalinak mondja magát, és ismerek igyekvő, igazságot kereső baloldaliakat is. Sőt, egy igyekvő, igazságot kereső baloldali szerintem jobb helyzetben van az Isten előtt, mint egy ramaty jobboldali.”