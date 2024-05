Az Erasmuson túl is van élet – Rodrigo Ballester a Mandinernek

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Rodrigo Ballester

Tizenöt évig dolgozott az EU intézményeiben, öt évig volt tagja az oktatásért felelős uniós biztos kabinetjének. Tanulmányait a College of Europe-ban végezte, és uniós köztisztviselőként is dolgozott, aminek révén széles körű ismeretei vannak az EU döntéshozatali folyamatairól és belső struktúráiról. Több országban tanult, öt nyelven beszél, és tizennégy éve rendszeresen oktat uniós jogot, valamint európai uniós ügyekkel összefüggő tantárgyat elsősorban az Institut d’études politiques de Paris-n. Az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetőjeként gyakori előadója konferenciáknak és szemináriumoknak, rendszeresen publikál a sajtóban. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter áprilisban nevezte ki a magyar felsőoktatás és kutatás nemzetköziesítéséért felelős miniszteri biztosnak.

Mi teszi a magyar egyetemeket vonzóvá a külföldi hallgatók szemében?

A magyar felsőoktatás előnyös helyzetben van, jelentős a külföldi hallgatók aránya, 14 százalékuk érkezik más országból. Az egyetemi szféra számos területe nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, ilyen például az orvos- vagy a gyógyszerészképzés. A magyar tudományos élet fejlettségét jól jelzi a legutóbbi Nobel-díj két magyar kitüntetettje, mindketten releváns tudományos területen értek el kimagasló eredményt. Felsőoktatásunk vonzerejét adja az is, hogy integrált rendszert alkot a munkaerőpiaccal. Az egyetemek és a legnagyobb vállalatok szorosan együttműködnek a duális képzés területén, ez is kiemeli őket a versenytársaik közül. A külföldi hallgatók szemében nem csak a szűken vett felsőoktatás vonzó: Magyar­ország rendezett, biztonságos hely, ahol könnyebb megélni, mint több nyugat-európai országban. Sok család inkább ide küldi a gyermekeit tanulni.