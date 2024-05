„Az ember, akitől Orbánnak félnie kell”– vélekedik a független osztrák lap Magyar Péterről

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Kurier nevű osztrák lap újságírója, Caroline Ferstl ódákat zengett Magyar Péterről, szerinte a baloldal új messiásától OrbánViktornak félnie kellene. A cikkben azt írták, hogy Magyar Péter a kormánnyal szemben utcára tudja vinni a magyarokat, és a Fidesz szavazói között is jó pontokat szerezhet. A Kurier szerzője szerint a magyarok jó néhányát Magyar a fiatal Orbán Viktorra emlékezteti.

Így jellemzik az ellenzék új sztárját:

a 43 éves, szőke, belőtt hajú férfi szürke kabátja alatt fehér inget visel, nyakkendő nélkül, tekintete komoly, jól és meggyőzően beszél”.

A cikkben felidézik Magyar Péter Belügyminisztérium elé szervezett tüntetését, melyben külön kiemelik, hogy támogatói magyar zászlókkal vonultak a helyszínre. Ez valószínűleg azért hathat számukra is újdonságként, mert a baloldali tüntetésekre

általában nem visznek magyar zászlókat, pusztán pártlobogókat.

A Kurier szerint már az is példaértékű, hogy két hónappal ezelőtt még ismeretlen személy volt Magyarországon, de most még a Guardian is közölt interjút Magyar Péterrel. Érdekesség, hogy nem előszőr fordul elő, hogy a nemzetközi mainstream média messiásként épít egy-egy baloldali politikust, egy nemrég nyilvánosságra került elemzés szerint korábban ugyanezt csinálták Márki-Zay Péterrel is.