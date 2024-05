Amerikai tanácsadó cég: nincs jobb befektetési helyszín Magyarországnál

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Magyarország a régió legvonzóbb beruházási helyszíne – írta egyik legutóbbi Facebook-bejegyzésében a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója.

Joó István – aki egyben a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa is – hangsúlyozta, hogy a Site Selection Magazine Global Best to Invest friss rangsora szerint

Magyarország ismét az élen végzett a Kelet-Európa és Közép-Ázsia kategóriában.

Ezzel megelőzte Litvániát, Lengyelországot, Szlovéniát és Észtországot.

Köszönetet mondott kollégáinak is a kormánybiztos

Joó István ismertette, hogy a Site Selection Magazine a lokációelemzés és közvetlen tőkebefektetések vezető kiadványa. A amerikai Conway Datához tartozik, amely a világ egyetlen teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynöksége a globális vállalati befektetési iparágban. Évtizedek óta folytatja tevékenységét.

A kormánybiztos posztját azzal zárta, hogy ez „a rendkívüli elismerés nem jöhetett volna létre a HIPA-nál folyamatosan kitűnő munkát végző kollégáim nélkül, köszönet érte”.

A vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg: