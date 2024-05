Nyitókép: Kenzo Tribouillard / AFP

„Csak hogy egyértelmű legyen: egy EU és NATO tagország demokratikusan megválasztott, hivatalban lévő miniszterelnöke ellen követtek el merényletet.

Specifikusan magyar szempontból egy szomszédos, baráti ország és testvéri nép miniszterelnöke ellen; egy olyan ország miniszterelnöke ellen, ami félmillió magyar otthona is.

Ez teljes őrület.

Ergo, az a kérdés, hogy innen akkor most hogyan tovább.

Annak feltárása, hogy pontosan mi és hogyan történt, a szlovák állami szervek és a velük együttműködő szövetségesek feladata. Amíg azonban a vizsgálatok nem fejeződnek be, a lehető legrosszabb, amit tenni lehet, hogy ha bárki hergelésre, a vélt vagy valós politikai ellenfelei lejáratására igyekszik felhasználni a történteket.

Ez a sztori ugyanis jelentőségében bőven túlmutat a hagyományos politikai küzdelmeken.

Mégpedig azért, mert jól mutatja, hogy

a politikai szereplők által aktívan gerjesztett, belső polarizálódás milyen pusztító következményekkel járhat, teljesen váratlanul is.

Ebből pedig illene levonni a tanulságokat - elsősorban azoknak, akik a polarizációt hivatásszerűen gerjesztik. Nem is «csak» a saját hazájuk érdekében, de önmaguk érdekében is... az erőszak-spirálnak ugyanis lehet olyan pontja is, ahol az általuk teremtett szörnyeteg ellenük fordul.

Ehhez járul még az a jelenleg nyitott kérdés is, hogy a merénylő vajon valóban teljesen egyedül cselekedett-e, vagy voltak társai is, rosszabb esetben kapott-e harmadik országtól bátorítást, támogatást, esetleg tevőleges segítséget. Ha bármelyik utóbbi kérdésre igen a válasz, annak roppant messzeható, a régió egészét érintő biztonsági következményei lesznek.

A magam részéről két dolgot remélek. Az egyik, és rövid távon ez a legfontosabb: azt, hogy Robert Fico túléli és felépül. A legrosszabbon már remélhetőleg túl van: a súlyos hasi sérülés ellenére nem vérzett el, időben kórházba került és túl van az első nagy műtéteken is. Őszintén remélem, hogy innen már majd egyre jobban lesz.

A másik, hogy a politikai elitek és a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs apparátusok (Szlovákiában is, és itthon is) képesek felfogni, hogy valójában mi is történt, hogy ez most tényleg egy Pandora szelencéje-pillanat.

Remélem, hogy megértik végre, hogy a polarizáció szó szerint életveszélyes.”