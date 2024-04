Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Iványi Gábort gyanúsítottként idézték be a Fővárosi Nyomozó Ügyészségre. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezető lelkészének csütörtökön kellett megjelennie a hatóság előtt. A hírre néhány napos késéssel Perintfalvi Rita is reagált közösségi oldalán.

Mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt kezdeményezte a letartóztatását annak a több egyházi intézményért felelős gazdasági vezetőnek, aki 6,5 milliárd forintot meghaladó közterhet mulasztott el bevallani és megfizetni – derült ki a Békés Vármegyei Főügyészség közleményéből, miután bilincsben vitték el Iványiék egyházának gazdasági vezetőjét. A hatóságok szerint gazdasági bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt zajlik ellene eljárás. További részleteket az ügyben ide kattintva tudhat meg.

Odaszúrt Perintfalvi a Magyar Péterért rajongóknak

Iványi Gábor idézése kapcsán Perintfalvi Rita közösségi oldalán többek között azt írta: „ha valaki tekinthető ebben az országban Messiásnak, a szegények és kiszolgáltatottak és a szabadság Messiásának, akkor az éppen Iványi Gábor!”