Fotó: Fórum Hungary

„MOST jelent meg a VAGY SOHA című történetes film, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy egyszer régen, a mesék idején, 2002-ben, amikor Orbán Viktor volt a miniszterelnök, egy Káel Csaba nevű bajtársa rendezett egy Bánk bán című kurzusfilmet. Ennek is volt díszbemutatója, ahogy most a Petőfinek, de akkoriban ez a politikus még elment saját filmtermékeinek átvételére, sőt, beszéddel is készült.

Minden szépen és büszkén le is zajlott volna, ha nincsenek azok a kotnyeles kölykök: az akkori SZFE friss diplomásai (Hajdu Szabolcs, Miklauzic Bence, Pálfi György, Török Ferenc, Erdélyi Dániel, Fazekas Csaba, Fischer Gábor, Groó Diana, Barsi Béla, Lemhényi Réka), akik Madzag Filmegylet néven 300 karzatról aláhulló szórólappal szakították meg a miniszterelnök színre lépésekor a rendezvényt, azt kifogásolva írásukban, hogy a kormány »nagyságrendekkel több pénzt költ az általa favorizált produkciókra, mint a magyar filmszakma egészére. (…)«”