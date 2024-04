Mélyen hallgat Karácsony a fővárosi korrupciós botrányról

A két ügyvéd kiléte az eddigi bűnügyi és más információkból kikövetkeztethető. Egyikőjük Vig Mór (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére), másikuk Hegedüs Dániel, akinek – mint a Kehi is utalt rá – egy épületben volt irodája Viggel. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a jelentés megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.