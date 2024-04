Fájhat Karácsony feje: közpénzből készpénzt csináltak a hídpénzbotrány szereplői

Karácsonyék ugyanis azzal érveltek, hogy a renoválás és a gyanút keltő pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés. Ismert: az A-Híd Zrt. közel másfél milliárd forintot utalt át Vig Mór Sunstrike Hungary Kft. nevű cégéhez. Az utalások két ok miatt keltettek gyanút. Egyrészt az A-Híd a korábbihoz képest összességében ötmilliárd forinttal drágábban végezte el a híd felújítását, másrészt a másfél milliárd forint átutalására a mai napig nem adott senki semmilyen magyarázatot, annak üzleti vagy más oka nem ismert.

Az időbeliség ügyét a Kehi jelentése alaposan körbejárta: rögzítették, hogy a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési eljárást 2020. augusztus 4-én írták ki. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2021. február 2-án kötött szerződést az A-Híddal, a cég 2023. május 15-én jelentette készre a beruházást, a műszaki átadás-átvétel pedig tavaly július 13-án fejeződött be.

Összeomlott a főpolgármester védekezése

Rátérve a pénzmozgások időpontjára, a Kehi rögzítette, hogy az A-Híd több részletben összesen 1,54 milliárdot utalt Vig Mór kft.-jének 39 részletben. Az első utalás 2020. november elején, egy héttel a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontása után történt meg. Ezt további két tranzakció követte 2020. december 9-én és 2021. január 19-én, mire eljutunk a szerződés 2021. február eleji aláírásához.

Ami a lényeg: a dátumok tételesen cáfolják Karácsonyék védekezését, a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig – 36 részletben – a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáras exügyvéd cégéhez.

A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja azért lényeges egy közbeszerzési eljárás során, mert az ajánlatkérő (ez esetben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.) a bontást követően látja a beérkezett ajánlatokat, és bár a közbeszerzés végeredményét még nem hirdetik ki, de már pontosan lehet látni, hogy az adott közbeszerzési eljáráson melyik cég nyert. Az A-Híd Zrt. a Kehi szerint az első utalást a BKK-hoz beérkezett ajánlatok bontását (2020. október 28. napja) követő egy héttel teljesítette Vig Mór cége, a Sunstrike Hungary Kft. részére 71 648 320 Ft összegben, azaz egy héttel azután, hogy a BKK már tudhatta, hogy ki nyerte meg a Lánchíd felújításának projektét, csak még formálisan nem hirdették ki a győztest, és nem kötöttek vele szerződést.

Közpénzből készpénz

A Kehi még egy szempontra rámutatott. Mégpedig arra, hogy a Sunstrike-hoz érkezett 1,54 milliárd forintból 1,51 milliárdot utaltak tovább két ügyvéd részére. A továbbított summából – a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon – 1,34 milliárd forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek. Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel.

A két ügyvéd kiléte az eddigi bűnügyi és más információkból kikövetkeztethető. Egyikőjük Vig Mór (aki nem mellesleg Vig Dávid Amnesty-vezér testvére), másikuk Hegedüs Dániel, akinek – mint a Kehi is utalt rá – egy épületben volt irodája Viggel. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal azt is hangsúlyozta, hogy a jelentés megállapításai alapján további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet.

Karácsonynak világos választ kell adnia

A Kehi-jelentéssel összefüggésben megszólalt Hidvéghi Balázs, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltjének, Szentkirályi Alexandrának a kampányfőnöke. Elmondása szerint a Városháza az előző főpolgármester, Tarlós István által letárgyalt, kedvezőbb szerződés helyett egy csökkentett műszaki tartalmú, de 5,5 milliárd forinttal drágább megállapodást kötött az A-Híd Zrt.-vel a Lánchíd felújítására. Az új szerződésben például a felvehető előleget ötvenszeresére emelték a korábbi megállapodáshoz képest – jegyezte meg.

Hidvéghi Balázs szerint felmerül a kérdés: miért került egy csökkentett műszaki tartalmú megállapodás többe, miért volt szükség ilyen óriási összeg átutalására a Sunstrike Hungary Kft. számára, miért kellett ezeket a pénzeket azonnal felvenni, és mi lett velük, hol van a pénz? Szerinte jogos az az igény, hogy Karácsony Gergely főpolgármester álljon ki és adjon világos választ ezekre a kérdésekre.

Mit csinált a Transparency?

Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a Transparency International jogilag átláthatónak minősítette a botrányba fulladt Lánchíd-felújítást. A Soros-szervezet saját honlapján még be is számolt arról, milyen sikeresen zárult a Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd közölték, hogy minden jogszerűen és tisztességesen zajlott. Dacára annak, hogy a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása szerint a Transparency International (TI) magyarországi szervezetének nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, amikor a Lánchíd felújítási tenderének tisztaságát vizsgálta. A probléma azzal van, hogy ezért ötmillió forint megbízási díjat kapott a cég.

Érdemes ennek kapcsán felidézni a Közbeszerzési Hatóság elnökének nyilatkozatát. Kovács László a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: egészen egyszerűen kizárható, hogy a TI-nek meglenne a szükséges, rendkívül speciális közbeszerzési-, illetve más szaktudása ahhoz, hogy megítélhessen egy olyan jellegű eljárást, mint amilyen a Lánchíd felújításáé volt.

Kerestük a Transparency International hazai szervezetét, hogy a Kehi-jelentés fényében is átláthatónak és tisztességesnek ítélik-e meg a Lánchíd-projektet.