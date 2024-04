Nyitókép: Képernyőfotó

„Megtalált Jobbik-szavazók!

Emlékszünk még az egyesült ellenzék 2022-es mindent alulmúló szereplésére? Emlékszünk még arra, hogy szinte minden elemző elmondta, hogy a 2018-as Jobbikos szavazók hiányoztak a választásokkor? Bizony hiányoztak és hiába mondtam el, írtam le, hogy ebből hatalmas bukta lesz, csak a minden ellenzékinek kijáró »Orbán szekértolója« érkezett rá válaszként.

Lassan másfél hónapja várok rá, hogy a magyarországi belpolitikai elemzők nem túl erős tábora, mikor jön rá Magyar Péter szimpatizánsainak összetételére. Az első fecske úgy tűnik a Mandiner csapata lett, mert bár nem a szimpatizánsokról, szavazókról szól a cikk, de jó irányba tapogatódzva észrevették, hogy a mostani vagy volt Jobbikhoz köthető személyek sokasága kedveli Magyar Pétert.

A helyzet nagyon egyszerű. Szerintem a vak is látja, hogy nem a DK 70+ szavazótábora vagy a Mi Hazánk nemzeti radikálisai teszik ki a tüntetések fő csapatait, bár akadnak közülük is néhányan, akik megjelennek. A többi kis pártnak pedig, beleértve a Momentumot is, nincs annyi szimpatizánsa, ami megmagyarázhatná a Magyar Péter rendezvényein megjelenők nagy számát.

Itt és most nem más történt, mint hogy megmozdultak a 2018-as néppártosodott Jobbik volt szavazói. Azok, akiket cserben hagyott a Gyurcsánnyal összefogó Jobbik és akik nem voltak sehol 2022-ben.

Már másfél hónapja azon mosolygok, hogy ki se kell mozdulnom a »felső-mátrai magányomból« ahhoz, hogy tömegesen ismerjem fel a volt szervezeti elnökeink, alelnökeink, tagjaink, szimpatizánsaink arcát a rendezvényeken. Azon is sokat mosolyogtam, hogy az újságírók csak azt kérdezték meg a jelenlévőktől, hogy kire szavazott 2022-ben, amiből sok következtetést nem lehet levonni, hiszen akkor egy teljesen identitástalan massza állt szemben a Fidesszel. Sokkal érdekesebb lett lenne, ha a 2018-as választási preferenciát kérdeznék meg.

Nagyon leegyszerűsítve a budapesti tüntetésen megjelenteknek fele-kétharmada anno Jobbik szimpatizáns volt, míg a vidéki rendezvényeken megjelenőknél ez négyötödre is felmegy, főleg az olyan helyeken, mint Békés megye, ahol szinte csak a mi 2018-as szavazóinkat szólította meg Magyar Péter.

Biztos vagyok benne, hogy Gyöngyösi Márton, Vona Gábor, Jakab Péter vagy akár Torockai László is rég látja a folyamatokat, de az első három jelenlegi és volt elnök nyilván nem szívesen tenné ki az ablakba ezt az információt.

Kíváncsi vagyok eljut-e a politikai elemzők fő sodrához ez az egyszerű felismerés és vajon mit kezdenek vele. Írom ezt úgy, hogy nem leszek Magyar Péter szavazó, de ennek okát majd legközelebb fejtem ki. ”