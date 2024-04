A zenei alap egy tipikus 20-as évekbeli FL Studio puzzle, aminek csalamádé utóíze van. Önmagában nem nevezhető rossznak, az a kategória, amit tízezerért, vagy 2 grammért szoktak mérni. A masterről annyit, hogy az avatatlan fülű hallgató is a második dobnál levágja, hogy Bronx helyett Gazdagréten keverték. A szövegvilág agresszívnek kívánkozó és közhelyes, tele kommentekből, meg más előadóktól lopott sorokkal, de ez a szerző szempontjából műfaji sajátosságként is értelmezhető. A flow hol akadozik, hol kapkodós, mint egy szalonspicces nagybácsi asztali keménykedése két Jäger után, amit ha egy lila locsoló öltönnyel párosítottak volna vizuálisan, még aktuálissá is tehette volna a produktumot. Pozitívumként említeném a dal hosszát, ami 2 perc 12 másodperc. Ha hosszabb lenne, akkor súlyosabb bűnként kellene értékelni.

A cigányozást, az interneten való keménykedést, a szavakban leírt, de a gyakorlatban nem jellemző szexuális túlfűtöttséget, a kazettaégetést, a más férfiak megerőszakolásáról és azok péniszméretéről való elmélkedést betudhatjuk annak, hogy a szerző liberális.

A lényegi üzenet nagyjából három dolog körül forog:

Orbán cigány (ez többszörösen visszatérő elem)

Dopeman rossz, a szerző jó (központi elem)

Dopeman édesanyja és húga kritikán aluli kontextusba helyezése.”