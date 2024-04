Komoly konfliktus kezd kicsúcsosodni a külföldi Wolt-futárok körül

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

A VG korábban megírta, hogy a Wolt nevű ételfutár-szolgálatnál magyarul nem tudó, sőt anyanyelvükön kívül semmilyen idegen nyelvet nem beszélő munkatársakat foglalkoztatnak, akikkel lehetetlen a kommunikáció. Az ételkiszállító vállalat a lap megkeresésére azt a választ adta, hogy Wolt-futár bárki lehet és nem tartanak nyilvántartást arról, hogy ki honnan érkezik.

Az Index információi szerint a vendégmunkások nem beszélnek semmilyen nyelven az anyanyelvükön kívül, a munkamoráljuk és higiéniájuk kívánnivalót hagy maga után. A szerkesztőséghez küldött levélben azt is írták, hogy ellehetetlenítik a magyar futárokat, mivel fillérekkel is beérik, valamint megszállják az éttermek mellékhelyiségeit.

Egy egykori Wolt-futár így nyilatkozott a lapnak: „Két éve jelentek meg a külföldiek, akiknek a száma hónapról hónapra növekszik.

Más struktúrában dolgoznak és más bérezésért, és mivel nyilván kevesebbet keresnek, ez jobban megéri a Woltnak. Többségük nemhogy magyarul nem beszél, de jellemzően angolul sem, és a rendelést a telefonjuk felmutatásával közlik az étterem dolgozójánál”

– tette hozzá. „Mind a munka, mind a higiénia szempontjából erősen igénytelenek, az éttermi várakozásnál nem állunk melléjük, mert nem túl kellemes illatúak, illetve a rendelésekkel is úgy bánnak, ahogy például jómagam soha. Érezhetően megnőttek az érintkezésmentes átvételek, ami azt jelenti, hogy egyszerűen leteszik az ételt az ajtó elé. Még a Covid idején sem volt ennyi érintkezésmentes átvétel, mint manapság!” – magyarázta az egykori futár.

Az étterem-tulajdonosok sincsenek megelégedve a külföldi munkavállalókkal

Az összképet nézve, a külföldiek legalább 90 százaléka Magyarországon vendégmunkásként dolgozik, még ha hivatalosan más státusban vannak is nyilvántartva. Egyre gyakoribbak a flottacégek, amelyek tömegesen alkalmazzák ezeket a külföldi munkavállalókat a magyarországi dolgozóktól eltérő, gyakran alacsonyabb bérekkel és kedvezőtlen szerződési feltételekkel. Ezek a cégek aztán gyakran csődbe mennek, majd újakat alapítanak, így elkerülve a járulékfizetést és egyéb kötelezettségeket.

Egy belvárosi étterem üzemeltetője is panaszkodott az újdonsült munkaerőre:

„Fél éve tele van mindennap az étterem ázsiai futárokkal, félpercenként jönnek be hozzánk budira, körülbelül harmincan ott parkolnak az étterem előtt a bicajukkal. De nem azok, akik tőlünk visznek el ételt a kuncsaftoknak, hanem csak ott ácsorogtak és igénybe vették az infrastruktúránkat. Ötvenszer odamentem hozzájuk, egyik sem érti, amit mondok, sem angolul, sem magyarul nem beszélnek… Legalább hússzor szóltam már a Woltnak is, beszéltem a kapcsolattartóval is, de nem intézkednek semmit” – mondta a megkérdezett vendéglátós.