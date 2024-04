Kacsa lehet az orosz boltlánc magyarországi terjeszkedése

A portál rávilágít: tavaly szeptemberben a Lebensmittel Zeitung arról írt, hogy tudomásuk szerint az oroszok feladták a nyugat-európai ambícióikat és letettek arról, hogy megvessék a lábukat Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ezt hivatalosan azzal indokolták, hogy az ukrajnai háború és az ezzel összefüggésben kihirdetett orosz szankciók ellátási problémákhoz vezettek, ezért be kellett zárniuk az összes európai boltjukat.

Viszont Szerbiában és Litvániában jó számokat produkáltak, ezért ezekre az országokra, valamint Kelet-Európára helyezték át a fókuszt.

A gazdasági lap egyik kormányzati forrása felhívta rá a figyelmet, hogy az egyes uniós szankciós csomagok olyan részletesek és összetettek, hogy nehezen képzelhető el, hogy ne érintenék egy orosz kiskereskedelmi szereplő üzletmenetét. De ha ettől el is tekintünk, akkor is ott van még a magyar szabályozási környezet, élén a „plázastoppal”, melynek lényege, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál az építés, az átalakítás és minden nem építési engedély-köteles változtatás (felújítás) is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.