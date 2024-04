Jön az Uber, megújul a Bolt? Így változhat a budapesti taxizás

2024. április 22. 13:09

Szigorú a szabályozás a magyar taxispiacon, de az autók minőségével, a szolgáltatás színvonalával továbbra is versenyképes maradhat a Bolt az Uber visszatérése mellett is. Martin Villig, a Bolt társalapítója az Indexnek azt is elárulta, évente hány kilométert kell vezetnünk ahhoz, hogy megérje saját autót fenntartani.

Nyitókép: Getty Images Budapestre érkezett Martin Villig, a Bolt társalapítója, hogy meglátogassa a vállalat helyi csapatát, illetve hogy a Startup Hungary invitálására előadást tartson a Boltról és az észt startup-ökoszisztémáról. Az Indexnek adott interjújában a cégvezető arról beszélt, hogy a legnagyobb növekedést jelenleg Nyugat-Európában érik el, mivel ezekre a piacokra csak a közelmúltban léptek, mivel Kelet-Európából indultak, majd Afrikában terjeszkedtek. A magyar és a lengyel piac is felülteljesítő, a metropoliszok közül pedig kiemelkedő London vagy Párizs. A magyar piacról a társalapítónak az a véleménye, hogy meglehetősen szigorú a szabályozás, ezzel pedig markánsan eltér az európai piacoktól. Itt a szolgáltatás színvonalával lehet versenyezni, például az autók minőségével és tisztaságával vagy udvarias sofőrökkel. Ahol nincsenek fix tarifák, ott nagyobb a verseny a viteldíjak terén is. Martin Villig az Uber magyarországi visszatéréséről úgy vélekedik, hogy ezzel a versennyel mindenki nyer, legfőképpen az utazóközönség. Tekintettel a már említett fix árképzésre, azzal őrizhetjük meg a lépéselőnyt, ha a mi autóink újabbak, jobbak, tisztábbak, de a sofőrök kiválasztása és megtartása terén is mellettünk szóló érv a minőség Ezzel a versennyel mindenki nyer, de legfőképpen az utazóközönség. A technológiai platformok egymást is arra ösztönzik, hogy minél jobbak legyenek, de az együttes jelenlétünk a hagyományos taxitársaságokat is az innovatív gondolkodásmód felé mozdítja. Tekintettel a már említett fix árképzésre, azzal őrizhetjük meg a lépéselőnyt, ha a mi autóink újabbak, jobbak, tisztábbak, de a sofőrök kiválasztása és megtartása terén is mellettünk szóló érv a minőség. Ehhez mindenekelőtt az kell, hogy megfelelő arányban legyenek a jogaik és a kötelezettségeik, emellett a juttatások, a bónuszok kellően motiválók legyenek – emelte ki Martin Villig.

