Így léphet szintet Magyarország a világ legélesebb versenyében

Fontos pont a diákok fejlődési pályáján

A tanulás mellett mennyi szórakozás, városnézés fér bele?

Tapasztalataim szerint szinte semmi, de ezek az utak nem is erről szólnak. Napi négy-öt tanulmányi program után nagyon fáradtak a diákok, ráadásul Londonban vagy Párizsban az utazás is sok időt vesz igénybe a városon belül. Azt látom, hogy egy-egy ilyen út rengeteget jelent a fiataloknak, sokat tanulnak, hiszen nagyon koncentrált menetrend szerint kapnak új impulzusokat. Az MCC Közgazdasági iskolájába járó 90 diák közül legfeljebb tíz jöhet el egy ilyen útra, belső pályázat alapján választjuk ki őket, mindig többszörös a túljelentkezés.

A Telex korábban készített egy nagyívű elemzést az MCC-ről, amelyben ezt írta: a magas színvonalú képzéseket ingyen nyújtó MCC a tehetséggondozó programjaival jó alternatívának tűnhet azoknak, akiknek nincs pénzük magániskolába járatni a gyereküket. Az ilyen tanulmányi utak is ezen logika mentén működnek?

Az MCC-ben alapkérdés, mi az a plusz, amit az egyetemen tanultakhoz képest tudunk biztosítani a diákoknak, a technológiai jövők műhelyében is olyan területekre fókuszálunk, amelyek nem szerepelnek a felsőoktatási curriculumban.

Tanárként azt kell megbecsülnöm, hogy egy fejlődési pályán hol van a diák életében az a pont, amikor egy ilyen út segít. Visszatekintve pedig a legtöbb esetben egyértelműen látható, hogy ez miként támogatta a fiatalokat a karrierképzésükben, hogy ott tartanak most, ahol.

Évek múlva is kamatoztatható tapasztalat

És hogyan?

Ezeknek az utaknak sohasem közvetlen az utóélete, sok minden rejtetten tér vissza az életük során. Mi számos technológiai inkubátorhoz, startupokkal foglalkozó szervezetekhez látogatunk el, ahol rengeteg ötlet vetődhet fel a diákokban, amiket akár évek múlva is kamatoztathatnak. Ha az európai ranglistákat nézzük, látható, innovációban, technológiában finoman szólva sem tartozunk az élmezőnyhöz.

Ha sikerül a diákok gondolkodását az innováció felé terelni, és ezáltal érzékenyebbek lesznek erre a témára, az hosszú távon az ország felzárkózását is segíti.

Akkor el is érkeztünk az egyik legfontosabb kérdéshez: miért jó Magyarországnak, ha a diákok tanulmányi utakon vesznek részt? Egy szempontot már említett.

Hosszan lehetne sorolni. Az izraeli úton hangzott el, hogy számos techcég az ott meglévő tudás miatt költözik Izraelbe. Magyarországra viszont hiába jönnek világcégek, mi most importáljuk a technológiát. Ezt kell megfordítani, hogy egyszer az innovációért válasszanak minket ezek a vállalatok. A tanulmányi utak egyre közelebb viszik a diákokat a megoldáshoz, hogy mire van szükség ehhez – az egyik MCC-s például most a legfontosabb problémával, a technológiai transzferrel foglalkozik. Magyarországon erős az iparunk, de nincs eléggé szorosan hozzákapcsolva az egyetemi kutatás, ennek a kialakításában, fejlesztésében pedig rengeteget segíthet, ha személyesen nézzük meg a külföldi példákon keresztül, hogyan is kell ezt jól csinálni a versenyképesség javítása érdekében.