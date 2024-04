„Ha meglátsz mostantól, ...” – durvul a Puzsér-Dopeman-háború, összeszedtük, honnan indult és hol tart most a csörte

Nyitókép: Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Kedden is folytatódott Puzsér Róbert és Dopeman harca. A kritikus kedden reggel kiposztolta a Facebookjára a rapper egyik régi dalának egy részletét, amely úgy szól: „nem vagyok a családos apáknak az álma/Ha megvolt a lánya, utána jöhet az anyja/Szerinted gusztustalan, ha meg*szunk egy kiskorút/De ha vérzik a ri*anc, akkor b*szni is tud”.

Dopeman Puzsérnak: Maga vagy a sötétség

Dopeman élő videóban reagált Puzsér posztjára. Mint mondta, érti, arról szól Puzsér bejegyzése, hogy ő milyen alapon háborodik fel, ha egy rapszámban az ő anyját és húgát emlegetik. Mint mondta, A Strici visszatér című lemezét nem „Puzsér és a szektája” támadja először, amikor még ellenzéki volt, fideszesek is megtalálták miatta. Dopeman magyarázata szerint, amikor ezt a lemezt csinálta, szándékosan használt olyan művészi eszközöket, amelyekkel a lehető legszélsőségesebb, legpolgárpukkasztóbb albumot állíthatta össze.

Pityinger úgy érvelt, a dalait nem nem kell szó szerint venni, mintha azok az életéről szólnának, ugyanolyan fikciók, mintha valaki megnézne egy Pasolini-filmet, például a Salo, avagy Sodoma 120 napját.

Dopeman szerint Puzsér ilyen alapon „lehúzhatja a világ művészetének a 90 százalékát.”

A rapper rámutatott arra is, hogy szerinte Puzsérnak az ellene indított támadásaival annyit sikerült elérnie, hogy a rajongói, „akik vélhetően szellemileg gyengék”, különböző szexuális tartalmú üzeneteket küldenek neki az anyjával és a húgával kapcsolatban. A zenész ezek után azon véleménynek is hangot adott, miszerint Puzsér maga a Sátán, mert az emberekből a legocsmányabbat hozza ki. Pityinger egyébként az egyik Puzsér-rajongó vulgáris támadásáról ki is posztolt nemrég egy képernyőfotót. A poszthoz azt fűzte hozzá:

„Ez a táborod. Maga vagy a sötétség. Aki téged követ az ördöggel cimborál. Ez volna a Metafizika? Inkább sötét mágia, és most fényt hozok az éjszakádba…”

Előzmények

Ahogy korábban megírtuk, új műfajban próbálta ki magát Puzsér Róbert publicista. Dopeman februárban töltött fel a Youtube-csatornájára egy videót PUZSÉR-DTV BATTLE névvel, amiben beleállt a kritikusba. Nem kellett sokat várni a válaszra. Húsvétvasárnap reggelén tette ki Puzsér a válaszdalt, „Ha a buddhaság fájna…” címmel, melyben válogatott trágár sértések közepette Puzsér elégeti Dopeman lemezét.