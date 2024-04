Elemző: Az ellenzéki pártok úgy tartanak Magyar Pétertől, mint az ördög a szentelt víztől

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Minden okuk megvan az ellenzéki pártoknak arra, hogy tartsanak Magyar Pétertől – mondta Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Magyar Nemzetnek.

Az elemző kifejtette, az ellenzékváltó hangulat Magyarországon régi jelenség, ezért figyelhető meg időről időre, hogy a pártok helyett a kormánnyal kritikus sajtó és a külföldi donorok kezdenek politikacsinálásba. Magyar Péter esetében is ez történik – tette hozzá.

Tóth Erik szerint az aktuális ellenzéki pártok közül bárki a sorai között szeretné tudni őt. „Már csak azért sem, mert Magyar megmutatta, hogy miként viselkedik a saját családjával és egykori politikai közösségével: az ő valódi arca mutatkozik most meg, és semmi kétség sincs afelől, hogy bárki mással is így bánna fordított helyzetben” – fogalmazott.

Az elemző szerint reálisabb forgatókönyv az, hogy

egy régi, feledésbe merült politikai platformot élesszen újjá.

Tóth Erik arról beszélt, hogy attól függően, hogy mekkora lesz a részvétel, az EP-választáson a mandátumszerzési küszöb 180-185 ezer szavazat is lehet. Ezt pedig számos politikai erő képtelen önállóan elérni, többek között ilyen párt a Jobbik, a Párbeszéd, az LMP és az MSZP is, ugyanakkor a Momentum is mélyrepülésben van.

A közös listát Tóth Erik szerint azért erőltetik minden alkalommal, mert „a baloldali pártok évek óta olvasztótégelynek használják saját politikájukat: a szervezetek száma sokasodik, szavazóbázisuk stagnál vagy csökken, programjuk azonos, vezetőik karizma nélküli, szürke politikusok”.

Emiatt pedig egy nagy ellenzéki platformra akarják kényszeríteni a szimpatizánsai­kat – magyarázta.

A kutatási igazgató szerint

a baloldalnak Magyar Péter a tüske a köröm alatt: ő ugyanis a baloldalt szeleteli tovább”.

Saját bevallása szerint is ő alapvetően liberális ember. Ezt a politikai kommunikációja is erősíti, egyértelműen az ellenzéki pártok szavazóbázisát célozza meg – mondta Tóth Erik.