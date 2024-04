Elárulta az elemző, hogy Magyar Péter kicsinálhatja-e a Momentumot (Videó)

A Naphire.hu-n az EP-választásig hetente jelentkezik Nagy Attila Tibor elemző műsora, melynek legutóbbi adásban az elemző Magyar Péter politikai formációja kapcsán elmondta, hogy azzal csak tovább bővült, „pontosabban továbbtöredezett” a baloldali paletta. „Ennél nagyobb széttöredezettség csak Szerbiában tapasztalható. (...)

Azzal szeretném a baloldali szavazókat vigasztalni, hogy van még hova süllyedni”

– fogalmazott.

„A Momentum jelenleg válságban van”

A beszélgetés során arra is kitértek, hogy a magyar politikai életben jelenleg a Momentum az a szereplő, amely több tűz közzé is beszorul. Gavra Gábor felidézte, hogy a Momentum „erős Gyurcsányozással kezdte ezt a kampányt, és úgy tűnt, hogy ők lesznek az ellenzék Gyurcsány-mentes részének a vezető pártja. Azután jött Magyar Pétert, most pedig egy olyan pofont kapott a XII. kerületben a Momentum az előválasztáson, amiből nem tudom, hogy fel tud-e állni”.