Donáth Annáék nagyon büszkék a brüsszeli torpedómunkájukra

Donáth szerint a kormány morális mélységbe került, ennek okaként pedig a kegyelmi ügyet, valamint a Magyar Péter által készített otthoni beszélgetés nyilvánosságra hozását jelölte meg.

Az Orbán-rendszer erkölcsi, szellemi és politikai alapjai még a sajátjaik szemében is megroppantak. Mondjuk ki: ez a NER őszödi pillanata”

– közölte a párt EP-listavezetője.

Összefognak Magyar Péter új pártformációjával?

A momentumos vezető beszélt Magyar Péterről is, Varga Judit exférjével kapcsolatban kijelentette, az újdonsült politikusnak jelentős érdeme van abban, hogy „kihúzta a társadalmat a politikai apátiából, és élesztgeti a reményt a kormányváltásra”. Ám fontosnak tartotta megjegyezni, hogy „a rendszer repedéseinek jó részét a Momentum okozta”. A politikus megértéséről biztosította azokat is, akik gyanakodva figyelik Magyar Pétert, mert a Fidesz politikájának számos elemével ma is egyetért.

De sok minden össze is köt: Magyar Péter is csatlakozna az Európai Ügyészséghez”

– jelentette ki Donáth Anna, majd hozzátette, azért sok a közös vonás közöttük, hiszen új Magyarországot építenének fel, a mostani rendszert pedig lebontanák. Beszédében Donáth úgy fogalmazott, „aki a Momentumra szavaz, Európára szavaz”.

Cseh Katalinnal, a Momentum EP-képviselőjével együtt nem szégyelljük, hanem büszkék vagyunk arra, hogy részünk volt Orbán Viktor európai elszigetelésében és a NER alapjainak megrengetésében”

– mondta a párt elnöke, aki egyértelművé tette, ugyanezt a politikát folytatnák az EP-választások után is, ha a választók erre hatalmazzák fel őket. „Európai eszközökkel vesszük ki a részünket a kormány meggyengítéséből és leváltásából 2026-ra” – tette hozzá.