Dagad a botrány – a Gyurcsány-párt és Karácsony Gergely honlapjának adatkezését is az a cég végzi, amelyik Magyar Péter mozgalma körül bukkant fel

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, újabb fejleménnyel gyűrűzött tovább Magyar Péter mozgalmának adatkezelési botránya. Mint a Magyar Nemzet rámutat:

a DK mellett Karácsony Gergely honlapjának az adatkezelését is az a cég végzi, amely Magyar Péter mozgalma mögött bukkant fel.

A karacsonygergely.hu adatkezelési nyilakozatában felsorolt adatkezelők egyike nem más, mint a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-céghálóba sorolható Estratos Digital Gmbh.

Az Estratos Digital GmbH, egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmak segítésére koncentrál. Ügyvezetője a Bajnai Gordon kormányának volt titokminisztere, a Datadat-cégcsoport vezető figurája, Ficsor Ádám. A cégadatokból kiderül, hogy a vállalat gyakorlatilag azonos a Datadat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalatával, a Datadat GmbH-val, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek Ficsorék. Emlékezetes, ehhez az Ausztriában bejegyzett céghez érkezett az Amerikából küldött guruló dollárok jelentős része. A Datadat GmbH-t bízta ugyanis meg Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma a kampányuk lebonyolításával.

„Bárhova nézünk, a Bajnai-féle céghálózatba botolhatunk”

Mint ismert, Gyurcsány Ferenc pártja is ezzel a céggel dolgoztat. A Demokratikus Koalíció honlapján megtalálható tájékoztatóból egyértelműen kiderül, hogy ott is részben az Estratos végzi az adatkezelését. Ráadásul az a vállalat a DK plusz nevű mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatójában is fellelhető – írta a lap.

A Magyar Nemzet összeállításában úgy fogalmazott: „a jelek szerint tehát akárhová nézünk a baloldalon, szinte mindenütt a Bajnai-féle céghálózatba botolhatunk”.