„Budapest betegségének neve: Gyurcsány Ferenc” – szögezte le Szentkirályi Alexandra, majd elárulta, hogyan vezetné ő a fővárost (Videó)

Szentkirályi Alexandra volt a Hír TV Napi aktuális vendége, ahol a kormánypártok főpolgármester-jelöltjének kampánya volt a téma, valamint a Karácsony–Gyurcsány szövetség, a kaotikus közlekedési helyzet és a mihamarabbi változások szükségessége a fővárosban.

Múlt helyett jövőt!

„A múlt helyett jöjjön a jövő” – foglalta össze kampánya lényegét Szentkirályi, aki szerint harcias kampányra lehet majd számítani tőle, hiszen – mint fogalmaz – ellenfele nem egyedül van.

Karácsony Gergelyt leginkább egy trójai falóhoz tudnám hasonlítani, akit betoltak Budapestre, de ha leszáll az éjszaka, akkor a ló hasában ott van Gyurcsány Ferenc meg az összes régi Gyurcsány-ember”.

Mint Szentkirályi Alexandra kifejtette: számára az első lépés az lesz, hogy ezt a hálózatot fel kell számolnia a Városházán. „Az biztosan nem helyes és a budapestiek biztosan nem szeretnék, hogy Gyurcsány Ferencnek legyen főpolgármestere és ne nekik” – szögezte le. A főpolgármester-jelölt úgy véli: a fővárosiak azt várják, hogy az ő napi problémáikat intézzék el – a közlekedési káoszt, a bicikliutakat, a szmog- és szemét kérdést, a korrupciós ügyek visszaszorítását.

Levitézlett balosok

„Hagyjuk most már magunk mögött a múltat, Budapest vezetése tele van levitézlett baloldali emberekkel. Időnkén megkérdezik, hogy miért kell ennyit Gyurcsányról beszélni. Mindig elmondom, hogy én nem szeretnék egyáltalán beszélni róla, már 2006-ban is úgy gondoltam, hogy Gyurcsány Ferenc nevét ki sem fogjuk ejteni a magyar közéletben, de az ő bukott minisztere a BKK igazgatósági elnöke jelenleg, vagy ott van Gál J. Zoltán, Tordai Csaba, Kolber István: ezek az emberek ülnek most a Városházán kulcspozíciókban” – részletezte Szentkirályi, aki szerint így nem tud előre menni a főváros, mert ezek az emberek visszahúzzák, ráadásul a pénzek is a Gyurcsány-körökhöz folynak el.

Budapest több mint 150 év után megérdemli, hogy női szemmel is rá lehessen nézni”

– tette hozzá.

Budapestnek nincs gazdája

A főpolgármester-jelölt aláhúzta, „olyan, mintha a városnak nem lenne gazdája.” Szentkirályi arra is kitért, hogy a fővárosra ráférne végre egy kis rend. „Tarlós István mellett azt tanultam meg, hogy elkötelezettnek és szorgalmasnak kell lenni, szeretni kell a várost, de ami a legfontosabb, csapatban kell gondolkodni és dolgozni” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra,

aki a jövőben számít Tarlós bölcs tanácsaira és meglátásaira.

Ami a csapatát illeti, elmondta: neveket egyelőre nem szeretne mondani. „Budapest betegségének neve: Gyurcsány Ferenc (...), így azokkal, akiknek hozzá köze van, biztosan nem fogok együtt dolgozni a jövőben” – szögezte le.

Nincs több esély!

Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosban rengeteg olyan dolgot sem csináltak meg az elmúlt években, ami nem pénz vagy idő kérdése. Ilyen például a Városháza-park ötlete. „Itt állunk a 2024-es kampány küszöbén, és van pofája újra megígérni ugyanezt. Olyan, mintha nem figyelt volna, és újra a kezébe nyomták volna a 2019-es programfüzetét” – mondta, majd hozzátette:

Nem érdemel több esélyt ez a társaság!”

Szentkirályi előrevetítette: ha ő lesz a főváros vezetője, akkor biztosan lehet számítani arra, hogy lesz Budapest Infó, hiszen – mint fogalmazott – csak az menekül a kérdések elől, akinek nincsenek meg a megfelelő válaszai.