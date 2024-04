Besúgással vádolják Magyar Péter pártjának alelnökét

Később ez a véleménye már megváltozhatott, hiszen miután a Fidesz-KDNP 2012 novemberében betiltotta az emberek életét rendszeresen tönkre tevő automata nyerőgépeket, az minden bizonnyal nagyon rosszul érintette a Tisza Párt alapítóját.

A Magyar Nemzet mai cikke alapján azonban a Magyar Péter által választott Tisztelet és Szabadság legfőbb emberének múltjában nem ez az egyetlen sötét folt. A rendszerváltás előtt ugyanis besúgóként, Sólyom néven írhatott jelentéseket. Legalábbis a Magyar Nemzet információi szerint Deákot még 1973 előtt, egy bolti lopás kapcsán szervezte be a Belügyminisztérium, hogy többek között Hermann István egri vállalkozóról, későbbi fideszes képviselőről készítsen jelentéseket. A Magyar Nemzet az érintettet is megkérte, hogy nyilatkozzon, de bontotta a vonalat, emellett a lap munkatársai az Alkotmányvédelmi Hivatalt és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát is keresték a kérdésben. Amennyiben nyilvánosságra kerül valamilyen újabb bizonyíték, mi is újra foglalkozni fogunk az üggyel.