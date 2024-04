Ezt tudni eddig Magyar Péter pártjáról

Nyitókép: Árpád Kurucz/AFP

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter szerda délután bejelentette, hogy a Talpra Magyarok Közössége a Tisztelet és Szabadság (Tisza) Párt színeiben indul a 2024. június 9-i választáson. Közzétette továbbá azt is, hogy megválasztották a párt alelnökének, illetve, hogy a párttal és annak indulásával kapcsolatban csak őt keresse a sajtó.

Talán nem véletlen mondta ezt, mert ahogy a Magyar Nemzeten fogalmaznak, „a szóbanforgó párt egy valódi kamupárt”.

2021-ben a párt egyik alapítója, Szabó Attila ezt mondta: „a Tisza Párt természetesen mind a 106 választókerületben indít jelöltet, erre már újdonsült pártként is megvan a kapacitásunk, képességünk”. Deák Boldizsár alelnök ehhez hozzátette, hogy „mi alulról szerveződő párt vagyunk, és a társadalmi beágyazottságra építünk. Úgy látjuk, a magyarok 32 százaléka bizonytalan, hogy kire szavazzon. Pártunk tehát két és félmillió bizonytalan szavazót fog megszólítani.”

A történet a 2022-es parlamenti választáson folytatódik: a párt egyetlen jelöltet sem állított ki, így természetesen nulla szavazatot kapott. Ezek után Szabó Attilának és Deák Boldizsárnak minden oka megvolt, hogy megszabaduljanak a „fantompárttól”. Deákról nem mellesleg az hírlik, hogy mindig oda fordul, ahol haszonra tehet szert, és köztudott róla az is, hogy az üzleti életben is kétes ügyei voltak, a jelenleg nevén lévő cég is felszámolás alatt áll.

A párt egyébként játékgépbizniszben is utazott, azonban az üzletág megszűnésével abbamaradt a tevékenység.