„Azt mondják, az emberi szervezet 120 évre van kalibrálva. Megnézném…” – a 90 éves Bodrogi Gyula a Mandinernek

Bodrogi Gyula fiatal színészként.

Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal



„Szép szám ez a kilencven, csak azt bánom, hogy a jó Isten úgy találta ki, hogy életünk vége felé lesz sok-sok tapasztalatunk és nem fiatalon. Fordítva kellene, könnyebb lenne minden”– vélekedik Bodrogi Gyula, aki 1934. április 15-én Budapesten, pontosabban Angyalföldön látta meg a napvilágot. Fiatalon matematikatanárnak készült, aztán rátalált a néptánc, a SZOT együttes szólótáncosa lett. Ott szeretett bele a színpadba.

A színművészeti főiskolára egyből felvették, ám ott 17 fegyelmit kapott és eltanácsolták, csak Básti Lajosnak, a kiváló színésznek és tanárnak köszönhetően maradhatott a főiskolán. Ott lett a szerelme Törőcsik Mari, akivel egy párt alkottak. Törőcsik hamar az ország egyik legfoglalkoztatottabb színésznője lett, s idővel Bodrogi is követte őt. Számtalan filmben láthattunk, ám ő inkább a színházat szerette, szereti:

A színház különleges világ. Bejön a közönség és minden este egyedi hangulatot élhetünk meg, nincs két egyforma előadás”

– így Bodrogi Gyula, akit nagyon megviselt Törőcsik Mari három évvel ezelőtti halála. Mindig is tudtak a másikról és idős korukban is rendszeresen beszéltek telefonon. Bodrogi szerint az öregség egyik fájdalmas jele, hogy elfogynak a kortársak. Nagyon kedvelte Sztanay Istvánt, Sinkovits Imrét, Darvas Ivánt, Páger Antalt, Agárdy Gábort és Gobbi Hilda, valamint Psota Irén nevét is említi.

A színház a mindene, bár a film jobban fizetett, és volt idő, amikor a szinkron is sokat hozott a konyhára. Az utóbbi komoly népszerűséget is, hiszen generációk kedvelték a hangját, amelyet Süsünek kölcsönzött.