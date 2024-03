Tragédia nélkül ért véget a hollandiai túszdráma, az elkövetőt elfogták (videó)

Több embert túszul ejtettek a kelet-hollandiai Ede városában szombat kora reggel, a környéken lévő házakat kiürítették – közölte a helyi rendőrség az Alarabiya News szerint. Több különleges rendőri egységet vezényeltek a helyszínre,

150 lakást evakuáltak, és arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a környéktől.

A NOS műsorszolgáltató egyik riportere elmondta, hogy egy távirányítású robot, valamint robbanóanyag-ellenes egységek és védőfelszerelésben lévő rendőrök is a helyszínen vannak. Az Edébe tartó és onnan induló vonatokat törölték – közölte honlapján az NS vasúttársaság.

Frissítés:

A helyi sajtó szerint az elkövető a reggeli órákban, zárás előtt ment be a Petticoat nevű klubba, majd azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja magát. Az első bejelentések helyi idő szerint 6 óra körül érkeztek a segélyközpontokba. A rendőrség közölte, egyelőre nincs jele annak, hogy terrorcselekmény zajlana. Azt sem lehetett tudni biztosan, hogy van-e nála fegyver,

de egy rendőrségi szóvivő korábban azt elismerte, hogy a helyzet „kétség kívül súlyos.”

Egyes sajtóértesülések szerint mivel a night club kamerái be voltak kapcsolva, így folyamatosan látták a rendőrök, hogy mi történt bent. A De Telegraaf 11 óra után arról számolt be, hogy három férfi feltartott kezekkel hagyta el a night clubot, láthatóan zaklatottak voltak. Nem sokkal később a rendőrség megerősítette, hogy túszok voltak, de a túszdráma nem ért véget. 12 óra 30 perc körül egy negyedik személy is feltartott kezekkel hagyta el az épületet, majd utána nem sokkal kijött egy férfi, akit letepertek és megbilincseltek. Ő volt a túszejtő, ezzel a túszdráma is véget ért.