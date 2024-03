Szoboszlai Dominik új szerződést kapott, ez lesz a feladata

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Szoboszlai Dominik és a Magyar Telekom hosszú távú együttműködést kötött – számolt be szerdai cikkében az Index. A portál szerint a megállapodás értelmében a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya és a távközlési cég arra biztatja a magyarokat, hogy ha nehéz körülmények adódnak, akkor se adják fel, hanem

használják a bennük rejlő képességeket, azaz éljenek a „tuning” lehetőségével.

„Azt kell mondjam, általános iskolában versmondásból jó voltam, abban, amit meg kellett most tanulnom, nem is a szöveg volt nehéz, hanem a produkció. Elég komplikált sztori volt, de élveztem” – mondta a forgatáson szerzett tapasztalatáról Szoboszlai Dominik. A Magyar Telekom arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkiben megvan az a képesség, hogy a saját életének az alakítója legyen. Ehhez pedig apró lépések is elegendőek, amelyek az élet különböző területeit jobbá teszik, azaz tuningolják. A Telekom kiemelten fontosnak tartja ezt az üzenetet, illetve az ezzel kapcsolatos viselkedésváltozást, ezért egy olyan partnert keresett,

aki hitelesen tudja megszólítani az országot, és személyiségével, életútjával maga is megtestesíti mindezt.

„A tuning számomra azt jelenti, hogy a meglévő dolgokból a lehető legjobbat hozzuk ki. […] Mindig úgy állok a dolgokhoz, lehetetlen nincs. Ha közel lehetetlen a dolog, akkor is sikerülni fog, ha beleőrülök” – fogalmazott a reklámfilm általa közlendő üzenetéről Szoboszlai, akinek ez az első ilyen jellegű szereplése. Maga a film március 15-től kerül adásba a televíziókban.