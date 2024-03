Orbán Viktor Törökországban: Ha Trump visszatérne, véget érne az orosz-ukrán háború

A Mandiner is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a törökországi Antalyában Recep Tayyip Erdogan török államfő meghívására részt vesz az Antalyai Diplomáciai Fórumon (ADF). A magyar miniszterelnök megerősítette korábbi álláspontját, miszerint az egész világnak, de Magyarországnak különösen fontos, hogy véget érjen a szomszédban zajló háború. Orbán Viktor előadását a TRT World X-oldalán tudják megtekinteni.

A miniszterelnök elmondta, hogy

Magyarország nem lép ki az Európai Unióból, bár ő mindig is a nemzeti érdekeket fogja előtérbe helyezni, ami miatt vannak konfliktusok.

A harmadik alkalommal megrendezett fórum állam- és kormányfőket, minisztereket, diplomatákat, üzleti vezetőket, akadémikusokat valamint az ifjúság és a média képviselőit hozza össze egy átfogó vitára. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy magyar emberek is élnek Ukrajnában, akik közül többen is elestek a harcokban. Mihamarabbi békére van szükség, ez az egész világ érdeke.

Ha valaki magyar, akkor európai is”

– szögezte le a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogyan látja a magyarok helyét Európában. A magyar kormányfő ugyanakkor megerősítette azt a hírt, hogy jövő héten Floridába utazik, hogy Donald Trumppal találkozzon. Az elnök kapcsán arról is beszélt, hogy egy erős amerikai elnök meg tudja állítani a háborúkat. Kijelentette, ha Trump visszatérne, véget érne az orosz–ukrán háború. Újságírói kérdésre azt is hozzátette, hogy az izraeli konfliktus is hamarabb megoldódhatna a régi-új amerikai elnökkel.

A miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török államfővel kétoldalú megbeszélést folytatott a nap folyamán.

