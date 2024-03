Orbán Viktor: Szoboszlai bombáitól ments meg uram minket! (VIDEÓ)

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Újabb TikTok-videóval jelentkezett Orbán Viktor, amelyben a legfontosabb márciusi történéseket szedte össze. Volt szó az amerikai látogatásáról, Donald Trump esélyeiről és arról is, hogy Mihalek Zsuzsa díszletberendező személyében újra van Oscar-díjas filmesünk.

A miniszterelnök Törökország és Koszovó legyőzéséről is beszélt, majd megjegyezte:

Nyáron indul a germán portya. Azt üzenjük, ideje imádkozni: Szoboszlai bombáitól, ments meg uram minket!

„Végre! A magyarok nemcsak akkor voltak bátrak, amikor meg kellett csinálni március 15-én a forradalmat, hanem voltak most újra bátor magyarok, akik megcsinálták róla a filmet. Épp ideje volt, nehéz dolog egy ilyen ikonikus témához hozzányúlni, eddig hiányzott a bátorság, de most végre kész a film. Most vagy soha! Mindenkinek ajánlom” – mondta Rákay Philip filmjéről Orbán Viktor.