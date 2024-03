Orbán Viktor élesen fogalmazott egy éles helyzetben – Kiszelly Zoltán a miniszterelnök ünnepi beszédéról

Nyitókép: Orbán Viktor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Orbán Viktor most is elmondta a politikájának középpontjában álló legfontosabb tételeket, így a béke szükségességét, a migráció és a genderideológia elutasítását – mondta a miniszterelnök ünnepi beszédét értékelve Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, hozzátéve, hogy a kormányfő ezt a három tételt azonosította, mint amelyek leginkább veszélyeztetik a szabadságot.

Fontos eleme volt a beszédnek a történelmi visszatekintés, miszerint Magyarországot mindig be akarták kebelezni a különböző birodalmak, de sosem sikerült nekik. Ma is ez történik, és jelen helyzetben az európai választáson tudjuk majd megvédeni a szabadságunkat

– mondta Kiszelly,

aki szerint a miniszterelnök az élesedő helyzethez igazodva nagyon éles cezúrát vont.

A habsburgok is jobban jártak, amikor kiegyeztek velünk, mint amikor leverték a szabadságharcot. A kormányfő erre utalt amikor azt üzente, hogy hagyjanak békén minket – tette hozzá.

Ahogy pedig a miniszterelnök is leszögezte, mindig is voltak és most is vannak olyanok, akik nem a nemzet többségi érdekét képviselik vagy védik a szabadságunkat, hanem a birodalmi érdekekhez igazodnak és ezért tekinthetők árulóknak – fogalmazott az elemző.

A kormányfő utalt arra, hogy

ha nyugati országok választói is úgy akarják, akkor elkövetkezhet a szuverenista fordulat.

Trump megint esélyes és látjuk az elégedetlenséget Európában. Kérdés Kiszelly szerint, hogy ez a politikában is leképeződik-e majd, mert ha ez mandátumokban is megjelenne, az elhozhatná a fordulatot.

Orbán Viktor a szülőknek, nagyszülőknek és a tanároknak is üzent, amikor azt mondta, nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem, hogy milyen gyerekek hagyunk a világra – hívta fel a figyelmet az elemző.