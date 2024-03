Már három embert letartóztattak, de még mindig nem találják a kétéves Dankát

Már a negyedik napja folyik a kutatás a kétéves Danka után, aki március 26-án tűnt el a családi házuk udvaráról – számolt be a Bors. A cikk szerint a rendőrség próbál minden részletet kideríteni a gyermek eltűnésével kapcsolatban, ezért újra kihallgatták a szülőket. Bár tegnap markológéppel a ház udvarát és környékét is felásták, a kislánynak még mindig nem bukkantak a nyomára. Az eset hatalmas port kavart az interneten is, három embert le is tartóztattak.

A portálon felidézik: a kétéves kislány a testvérével játszott a ház udvarán, amikor öccse szomjas lett, ezért édesanyja berohant a lakba, hogy vizet adjon gyermekének, ám mire visszatért Danka már eltűnt. A rendőrség azonnal megkezdte a kutatást. Több mint 27 órán át pásztázták a terepet az eltűnt kislány után kutatva, ám hiába.

A hatóság végül felfüggesztette a területi kutatást, mert minden arra utal, hogy a kislány nincs azon a területen, ahol eltűnt, azonban a rendőri erők és a mentőcsapatok továbbra is a családi ház körül vannak, és folytatódik az intenzív operatív munka. Az éjjel két szakértő csapat érkezett a házhoz és korán reggel elkezdték a ház körüli terület részletes átkutatását:

18 tűzoltó és egy mentőkutya próbál újabb nyomra bukkanni.

Mint azt a szomszédoktól megtudták, a család nagyon ritkán látogat el a városba, ugyanis nem ott laknak. A házat pár évvel ezelőtt örökölték, elmondásuk szerint nyaralónak használják.

Órákon át hallgatták ki az eltűnt kislány szüleit

A szülőket újra kihallgatták és arra kérték őket, hogy minden információt osszanak meg a rendőrséggel, még a legintimebb családi titkokat is, amelyek fontos lehetnek a nyomozás során. Több új részletre is fény derült, amit mind a környéken élők mind a rendőrség felettébb furcsának találtak.

Mint az kiderült, a kislány eltűnését csupán másfél órával később jelentették.

Illetve többek megkérdőjelezik, hogy a család miért egy ilyen romos házat használ nyaralóként és még csak arra sem veszik a fáradtságot, hogy biztonságossá tegyék a gyermekeik számára. Az édesanya azonban ragaszkodik hozzá, hogy azért érkeztek Borra, hogy a gyerekek játszhassanak az udvaron.

Három személyt letartóztattak

A Szarajevóhoz tartozó Hadžići településen három személyt tartóztattak le a hatóságok az eltűnt bori kislány ügyével összefüggésben. A gyanúsítottak ugyanis korábban a TikTok-on beszéltek arról, hogy rendelkeznek bizonyos információkkal Danka eltűnésével kapcsolatban, az információért cserébe pedig 25 ezer eurót követeltek. A Boszniai Szövetségi Rendőrség Kiberbűnözés Elleni Osztálya azonosította őket és az Interpol belgrádi irodájának végzése alapján őrizetbe vette a három gyanúsítottat. A rendőrség azonban nem vette félvállról a gyanúsítottak által elmondottakat, ezért átkutatták a települést, ám a kétéves kislányt nem találták meg. Jelenleg a gyanúsítottak kihallgatása van folyamatban.