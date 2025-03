„Hajós András egy büdös paraszt” – ilyen aljasságban még soha nem volt része Korda Györgynek

Csak azt tudom mondani, hogy egy büdös paraszt, egy bunkó, és ezzel nem a földműveseket akarom megsérteni – többek között ezt mondta Hajós Andrásról a Borsnak Korda György, aki teljesen kiakadt, amiért a magát rutinos vesztesoldalinak tituláló baloldali celeb az egyik televíziós műsor zsűrijeként arról beszélt, hogy Balázs Klári 40 év után sem tanult meg énekelni a férje mellett.

„Ilyen bunkósággal én még nem is találkoztam, még akkor sem lehetne ilyet mondani, ha igaz lenne. De egy ötven éve pályán lévő énekesnőnek, akiről tudjuk, hogy milyen gyönyörűen énekel, nem is értem…” – dühöngött Korda. Hozzátette, még az is gusztustalan lenne, ha az ott elhangzott énekhangokra tenne megjegyzést Hajós, pedig „aztán ott voltak olyanok, akiknél a kiskutyám jobb hangot ad, ha meghúzzák a farkát”.

Aki a szakmában van, tudja és hallja, hogy énekel, de ő nem szakmabeli, csak egy dilettáns. Nem akarom méltatni a munkásságát, de aki tud mondani hirtelen egy Hajós András slágert, annak én fizetek

– szögezte le az ország egyik legnépszerűbb énekese, aki rendszeresen telt ház előtt lép fel a Papp László Budapest Sportarénában, a Budapest Parkban és a legnépszerűbb hazai fesztiválokon is.

Később közösségi oldalán egy közleményt is kiadott a legendás házaspár, amelyben többek között azt írják, 46 éves közös zenei pályafutásuk alatt ilyen aljas és a nagy nyilvánosság előtt történő hitelrontásban és becsületsértésben még nem volt részük.