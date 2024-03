Lengyel lap: Brüsszel több száz milliót ad a Soros-egyetem kutatására, miközben visszatartja az uniós pénzeket

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Munkatársunktól

A wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál a Mandiner információra hivatkozva cikkében bemutatta, hogy a Brüsszel által pénzelt úgynevezett AUTHLIB-projekt valójában a Soros-hálózat finanszírozására jött létre. Ennek célja, hogy továbbra is visszatartsák az uniós pénzeket hazánk és Lengyelország számára. Érdekesség, hogy a tavalyi parlamenti választási kampány, valamint a mostani lengyel és európai kampány során a projekt keretében brüsszeli pénzekhez jutott hozzá a lengyel igazságügyi miniszter.

A wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál hétfőn a Mandiner január elején közzétett cikkét szemlézte, amely bemutatja, hogy az úgynevezett AUTHLIB-projekt (Neo-Authoritarianisms in Europe and the Liberal Democratic Repsonse, vagyis „Új tekintélyelvű rendszerek Európában és az ezekre adott liberális demokrata válasz” – szerk.) keretében valójában Brüsszel közvetlenül a Soros-egyetemet pénzeli.

Mint ismert,