Jakab Pétert VV Zsolti példája győzte meg a melegek örökbefogadási jogáról

Korábban nemet mondott erre, de elment Osváth Zsolt műsorába és bár ott is védte a Jobbik álláspontját, de „megismerte Zsoltot, hogy ő hogy szeret, milyen szépen tud szeretni, és elmondta, hogy neki az a szívfájdalma, hogy nem nevelhet Magyarországon gyereket és lehet, hogy neki ezért kell majd külföldre menni”.

Ezt saját magamban ezek után rendbe tettem

– mondta Jakab, aki igennel válaszolt arra, hogy pártja az azonos neműek jogegyenlőségét is támogatja és azt is, hogy ha akarnak, házasodhassanak is.

Fotó: A Nép Pártján/Facebook