Indítványozták Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Polt Péter legfőbb ügyész – a befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként – indítványozta Molnár Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A Legfőbb Ügyészség az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a rendelkezésre álló adatok szerint a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyeinek informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatásra, a közbeszerzési eljárásra egy kft. tett ajánlatot.

Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy, az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében jelentős befolyást gyakorló férfival, aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A volt miniszter a kft. tendernyertességének esetére 30 millió forint készpénzt kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását – politikai befolyásának érvényesítésével – ne akadályozza.

A közlés szerint Molnár Zsolt – a korrupciós megállapodásról értesülve – megkérte a volt minisztert, hogy az ő részére is kérjen a férfitól 40 millió forintot azért, hogy a szerződést ő se támadja.

Baja Ferenc 2019 júniusában egy újabb találkozó keretében Molnár Zsolt kérését tolmácsolta a férfinak.

Miután a kft. elnyerte a tendert, a férfi 2019. augusztus 6-án, Budapesten 40 millió forintot adott át Molnár Zsoltnak – írja az ügyészség. Közölték: Molnár Zsolt cselekménye társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettének a megállapítására alkalmas.

A felmerült bizonyítékok alapján a legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél indítványozta Molnár Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A büntetőeljárás országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jog felfüggesztését követően nyílik lehetőség – írta a Legfőbb Ügyészség.

A 24.hu az ügyben megkereste telefonon Molnár Zsoltot és Baja Ferencet is. Utóbbit tudta csak elérni, Baja elmondta, őt – bár nem képviselő – nem gyanúsították meg az ügyben, igaz, már ő is kapott értesítést a nyomozóhatóságtól, hogy meghallgatják. A volt szocialista miniszter cáfolta Fuzik állításait, elmondása alapján ugyan többször találkoztak Fuzikkal, aki megpróbálta meggyőzni őt arról, hogy a SYS Kft. – amely elnyerte a BKV informatikai üzemeltetését — alkalmas a feladatok ellátására, ám ezt Baja állítása szerint mindig is vitatta. Hangsúlyozta, hogy egyetlen forintot, se más kedvezményt nem kért és nem is kapott. Szerinte az újabb választás közeledtével ismét politikai ügyet akarnak kreálni ellenük.

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt