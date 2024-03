Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

„Harc a magyar szuverenitásért a Velencei Bizottság előtt. Az ott elhangzott felszólalásomat itt olvashatják:

»Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Alelnök Asszony! Tisztelt Bizottsági Tagok!

Március 15-e különleges nap a magyarok számára. Ma felmenőink hősiességét ünnepelve az 1848–1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Arra, amikor a magyarok a Habsburgok és az oroszok ellen harcoltak a függetlenségükért és a szuverenitásukért. Ezért viselem ma polgártársaimmal együtt a nemzeti színű kokárdánkat, ünnepelve hazánk szuverenitását és függetlenségét.

Idén azonban március idusa szomorú nap is: ez az a nap, amikor a Velencei Bizottság egy, a magyar szuverenitást korlátozó véleményt tervez elfogadni. Különösen aggasztó ez most, amikor a szuverenitás védelme nemcsak Magyarországon, de világszerte is egyre időszerűbb.

Az elmúlt években Magyarország szuverenitását egyre gyakrabban érte jogellenes támadás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a nemzetbiztonsági vizsgálat, amely megállapította a 2022. évi országgyűlési választási kampány külföldi finanszírozásának tényét. Az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy a kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból.

A magyar szabályozás tiltja a pártok számára külföldi támogatás elfogadását. Ezt a szabályt az egységes ellenzék azzal kerülte meg, hogy politikai tevékenységet végző civil szervezetein és gazdasági társaságokon keresztül használta fel a külföldről érkező összegeket.