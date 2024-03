Elképesztő fotókat lőtt az éjszakai Balatonról egy pilóta (KÉPEK)

Nyitókép: Kaleszdorfer Gábor

Elképesztő éjszakai légi felvételeket készített a Balatonról Kaleszdorfer Gábor, a Wizz Air utasszállító repülőgépének pilótája, írja a Like Balaton.

A lap megkereste a képeket készítő pilótát, aki az eset körülményeiről elárulta: a romániai Ias-ból (Jászvásárból) indulva Londonba tartottak tavaly októberben, amikor a képeket készítette. A pilóta elküldte a fotókat az édesapjának, aki megosztotta azokat a közösségi oldalakon, így kezdtek nem meglepő módon futótűzszerűen terjedni az online térben.

„Az egyiken a Velencei-tavat is lehet látni, valamint Székesfehérvárt. Sőt még Budapest is látszik. A képek egy olyan Google Pixel 7 telefonnal készültek, amelyben giroszkóp van. Ennek köszönhetően nem rezeg a kép, nem mosódik el. A kamera pedig a vaksötét éjszakában is felerősíti a fényeket” – mesélte Kaleszdorfer Gábor, aki hozzátette, mindig megdobban a szíve, ha meglátja a magyar tengert.

Fotó: Kaleszdorfer Gábor