Dopeman: Orbán a legjobb barátom (VIDEÓ)

Nemrég Pityinger László alias Dopeman volt a Mandiner Reakció című műsorának vendége. Az előadóval többek között a Novák Katalin lemondása utáni történésekről, az influenszerekről, valamint a háborúról is beszélgetett Kacsoh Dániel főszerkesztő-helyettes és Szilvay Gergely, lapunk főmunkatársa.

A rapper a műsor után néhány villámkérdésre válaszolt.

Pityinger arra a kérdésre , hogy Orbán vagy Gyurcsány, rögvest rávágta,

Csak is a Mester. A császár, a fehér hátú gorillam az alfahím. Orbán.”

Mikor Kacsoh Dániel azt kérdezte tőle, hogy mi a titka, kijelentette,

Orbán a legjobb barátom! Komázom, jó a csávó, szórakoztat.”

Majd azzal folytatta, hogy a magyar kormányfő „szereti, ha nem mennek jól a dolgok. Most jöttem rá, hogy abban is hasonlítunk, hogy attól stenkelődünk, hogyha nagy az ellenállás. Neki is van egy Hulk természete” – hangzott el.

A kérdezz-feleleket alább nézheti meg:

***

A teljes adást alább tekintheti meg:

***