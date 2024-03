Áll a bál Ferencvárosban, kiborult az (ex)momentumos képviselő

Nyitókép: saját montázs/ATV, Facebook

***

Jancsó Andrea – immáron csak volt – ferencvárosi önkormányzati képviselő volt az ATV Voks vendége. Mint ismert: a Momentum Mozgalom közleményben tudatta, hogy kizárási eljárást indítanak Jancsó Andrea, Ferencváros önkormányzati képviselője ellen. Úgy fogalmaztak: „A Momentum Mozgalom vállalta a 2024-es választáson is, hogy nem akadálya, hanem motorja lesz az ellenzéki együttműködésnek.” Hozzáteszik, hogy éppen ezért

teljesen egyértelmű, hogy támogatják az elmúlt öt évben jól teljesítő ellenzéki polgármestereket – akkor is, ha azok nem a Momentum közösségének a tagjai.

„Baranyi Krisztina jó munkát végzett Ferencváros élén, és az elmúlt időszakban közte és a Momentum között egy jó együttműködés alakult ki. A Momentum elkötelezett a ferencvárosi együttműködés folytatása mellett” – szögezték le.

,,Sajnos azonban ezt az együttműködést Jancsó Andrea, Ferencváros önkormányzati képviselője nem segítette, hanem akadályozta. A párt elnökségének ezért nem volt más választása mint, hogy kizárási eljárást indítson Jancsó Andreával szemben” – írja a közlemény.

Reagált Jancsó Andrea

„Miután kaptam egy kizárási indítványt, körülbelül egy hetem volt arra, hogy átgondoljam, hogy állok-e elébe egy újabb kizárási eljárásnak, vagy önként kilépek” – árulta el Jancsó, aki szerint azért nem ment el a párt által kezdeményezett tárgyalásra,

mert a kizárási indítványból tisztán kirajzolódott, hogy nem egy etikai kérdésről van szó.

„Én a választókerületem érdekeit képviseltem két ügyben, s ők egy harmadik ügyre hivatkozva kezdeményezték a kizárásomat, de ott pedig az volt a helyzet, hogy nem mentem szembe a polgármesterrel, hiszen ő nemmel szavazott, én pedig tartózkodtam, tehát kvázi ugyanaz volt az álláspontunk” – magyarázta a képviselő.

Jancsó Andreáról a közleménybe úgy írnak, mint arról a személyről, aki akadályozza az ellenzéki együttműködést. „Feltételezem, a személyemmel akadályozom ezt. Én 2019-ben egy demokratikus előválasztáson elindultam, mint lehetséges polgármesterjelölt, nyilván Baranyi Krisztina szemében ellenfél voltam.

Valószínűleg egy nem kívánatos személy vagyok egy új Baranyi Krisztina-csapatban”

– mondta a képviselő.

Jancsó azt is elárulta, hogy a ferencvárosi képviselők egy Facebook-posztból tudták meg, hogy a Momentum feltétel nélkül beáll Baranyi Krisztina mögé, illetve visszautalt arra a korábbi esetre is, hogy nem ez az eset volt az első kizárási kísérlet ellene. Erről korábban már mi is írtunk, itt olvashat róla.