Akik mindent és mindenkit tönkretesznek maguk körül – van-e kiút a nárcisztikus fogságából

A nárcisztikusoknál a legjobb védekezés a támadás. De a manipulációs eszköztáruk ennél szerteágazóbb. Ezek egyike a partner leértékelése vagy a sértődés. Bár az esetek többségében a nárcisztikus az, aki megsérti a másik felet, ám ahelyett, hogy bocsánatot kérne, inkább ő maga is megsértődik valamin, hogy az ő sértettségével foglalkozzanak, ne a másik érzéseivel. De még ennél is súlyosabb eszköz a csenddel verés, ami napokig is eltarthat. Ezzel a kondicionálással tulajdonképpen az a cél, hogy a partnert olyanná „nevelje”, amilyen számára megfelelő. Ezeknek az embereknek a párjuk tulajdonképpen nem is társként, hanem erőforrásként van jelen, akiktől folyamatos figyelmet, törődést és dicséretet várnak el. Olyanok tehát, mint egy gyerek felnőtt testben, ez pedig nagyon zavaró tud lenni.