Nyitókép: Facebook

„Petőfi felállt az asztalra a Pilvaxban, majd elkezdte szavalni a Nemzeti dalt. A hazaszeretet pedig a büszkeséggel együtt járta át a szívem a moziszékben. Azt éreztem, hogy a Magyarországért mindent! A Most vagy soha! végre valahára azt adja, amit egy történelmi magyar filmnek adnia kell. Nemzeti büszkeséget!

Számomra az a jó alkotás, aminek a végén úgy jövök ki a moziból, hogy kaptam valamit, több lettem.

A Most vagy soha! fantasztikus minőségben, varázslatos színészekkel mesél el egy nagyszerű történetet, ami rólunk szól, magyarokról. Úgy, amilyenek vagyunk. Néha viccesen, drámaian, ha kell keményen és természetesen romantikusan. Március 15. és a márciusi ifjak mi vagyunk! Mi, magyarok, akik egész egyszerűen genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy rühelljük az elnyomást. Nekünk senki nem mondhatja meg, hogy mit és hogyan csinálhatunk! Így volt ez a múltban, így van a jelenben és így lesz a jövőben is. A Most vagy soha! nem csupán egy történelmi film, hanem sokkal több ennél. A hazaszeretet mozivászonra vetítése. Ha szereted, hogy magyar vagy, akkor tetszeni fog neked is a Most vagy soha!”