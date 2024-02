Visszatérés az európai projekt gyökereihez

Az Európai Unió mindennapi működésében egyre szokatlanabbá válik az a fajta megértésre törekvő párbeszéd, amely a február 1-jén megtartott EU-csúcson zajlott. Magyar­ország jogos igényekkel, a választók nemzeti konzultá­ción kinyilvánított véleményével felvértezve nézett elébe a tárgyalásoknak. Nyugati részről pedig elindult a szokásos fenyegetőzés és zsarolás, amely azt a célt szolgálta, hogy erőszakos eszközökkel megtörjék a magyar kormány akaratát. Végül azonban nem ez vezetett célra, hanem azok a diplomáciai erőfeszítések, amelyeket nyugati politikusok tettek, például Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök, akik a tárgyalás előtti napon külön-külön is tárgyaltak Orbán Viktorral. Másnap meg is született a kedvező eredmény, amely tekintettel volt a jogos magyar észrevételekre, egyúttal az uniós zsarolással szemben is fegyvert adott a kezünkbe. Hála a magyar kormány szívósságának, újra felértékelődött a diplomácia eszköze Brüsszelben.