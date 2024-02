Újabb fényes siker – magyar díszlettervező nyerte el a brit filmakadémia díját

A Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) a Szegény páráknak című produkciónak ítélte oda a legjobb díszletért járó díjat – számolt be a Variety.

A kasszasiker egyik berendezője a magyar Mihalek Zsuzsa. Mellette Shona Heath és James Price feleltek a berendezésért.

A film előzetesét, – amelynek látványvilága Mihalek keze munkáját is dicséri – akább tekintheti meg:

A Magyarországon forgatott hollywoodi produkció a legjobb díszlet díján kívül a jelmez, a legjobb smink és frizura és a legjobb speciális effektusok

kategóriákban is nyert, illetve 6 másik kategóriában is jelölték.

A film főszereplője, Emma Stone elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, a magyar művésznek arra is megvan az esélye, hogy az Oscar-díjat is magáénak tudhassa.

