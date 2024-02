„Ami biztos, az az, hogy ez a kegyelem a gépezet működésének szomorú mellékterméke. A gépezeté, ahol valódi gyermekvédelemre nincs pénz, ahol az állami gondozottakat pont az állam alkalmazottai bántalmazzák, ahol a jó kapcsolatok többet érnek, mint bármi más.

Ezt nehezményezi Varga Judit volt férje, Magyar Péter is Facebook-posztjában. Kijelenti, kilép a rendszerből, lemond az állami cégeknél betöltött pozícióiról. A gépezetért nem Novák Katalin és Varga Judit, a haza érdekében dolgozó politikusok, hanem a háttérben meggazdagodó propagandaemberek és a rendszerből csak hasznot húzó családtagok felelősek.

A kijelentés nem Magyar, Novák vagy Varga megítélése szempontjából érdekes, nem is a párton belüli politikai vagy érdekellentétek miatt, hanem mert rámutat arra, hogy a gépezet azért is maradhat fent, mert működtetői egy része még mindig elhiszi, hogy őket a gépezet nem darálta be. Ők azt teszik, amit a haza megkövetel, szemben a háttérben dőzsölő ügyeskedőkkel. Hiszen ők azért jutottak olyan gyorsan magas politikai-gazdasági pozíciókba, mert jól dolgoznak, tehetségesek, becsületesek, szereti őket a nép. Nem a propaganda, nem a választási machinációk, az urambátyám rendszer miatt. Nem a gonosz Tóni miatt.

Orbán Viktor egyetlen videóját leszámítva hallgat, nem ő hibázott, a gépezet alapvető működése, hogy őt izolálja e hibáktól, és ez egyelőre sikeres. Az ellenzék persze orbánozik, de azt ki hallja? Milyen változásra van remény? Az biztos, hogy az elmúlt napokban feltárult előttünk, hogy a gépezetet nem valamiféle mindent átlátó emberi zsenialitás, hanem a gátlástalanság, az érdekek és szívességek kusza, még a benne lévők számára is átláthatatlan rendszere működteti. Egyre rosszabbul. Hogy egy idő után kifullad-e, bedarálja működtetőit, szétesik, szétszedik vagy átalakul, valószínűleg senki sem tudja. De felsejlik a vége, és ez minden gátlástalanság és hatalomdemonstráció ellenére felszabadító.”

***