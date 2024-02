„Mi van a többi rohadt buzival, meg leszbikussal?”– így tüntetett a Mi Hazánk Mozgalom Bicskén

Már 2018-ban azt javasolta a Mi Hazánk Mozgalom, hogy minden erőszakoskodó migránst kémiai kasztrálás alá kell vetni. Mint az akkori közleményükben fogalmaztak: „A nemi erőszakot elkövetőkkel szemben a kémiai kasztrálást a magyar jogrendbe be kell emelni, ami kellő elrettentő erővel is bírhat akár a további betolakodók számára is, sőt

a szibériai bérrabtartás szintén visszatartó hatással lehet az ilyen aljas bűnelkövetőkre.”

Ugyanez volt a javaslatuk 2020-ban is, s négy év elteltével most is ez jutott eszükbe, amikor kedden este tüntetést szerveztek Bicskén, az államfői kegyelemben részesült K. Endre lakhelyénél.

Toroczkai László pártelnök beszédében elmondta, ha a Mi Hazánk kerülne kormányra, kémiailag kasztrálnák a pedofilokat. A Bicskén tartott fáklyás felvonuláson az Index beszámolója szerint egy idős nő a következőképpen foglalta össze Novák Katalin és Varga Judit lemondását: „Az, hogy a két szerencsétlen nőt elküldték, és akkor mi van? Mi van a többi rohadt buzival, meg leszbikussal?”