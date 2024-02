Megtudtuk, közelebb kerültünk-e ahhoz, hogy a 18 évnél fiatalabbak ne vásárolhassanak energiaitalt

Hollik István úgy fogalmazott, mind a ketten háromgyermekes édesapák, így a gyermekvédelem náluk a politikai feladaton túl szülői kötelességet is jelent. Ismertettek az Országos Mentőszolgálat azon adatait is, amelyekből kiderült, hogy az OMSZ egységeit évente átlagban száz olyan esethez riasztják, ahol egy 18 évet be nem töltött személy energiaital-fogyasztása miatt lett rosszul.

Ez azt mutatja, hogy a termékek fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent”

– közölték.

A szigorítást egy két éve nyáron történt eset is indokolja, amikor is a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában kiesett egy 14 éves fiú az iskolapadból, nem reagált semmire, hiába érkeztek ki gyorsan a mentők és láttak neki az újraélesztésnek, már nem tudták megmenteni. A fiúnak vérnyomás- és súlyproblémái voltak, rosszulléte előtt pedig energiaitalt fogyasztott.

A tanárok elmondása alapján gyakori, hogy a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán, mert akkor múlik el a reggelt elfogyasztott energiaitalok hatása”

– mondta Nacsa Lőrinc.

Fotó: HERBERT P. OCZERET / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

Létezik olyan, hogy Magyar Energiaital Szövetség, és nekik nem tetszik az ötlet

A Magyar Energiaital Szövetség (MESZ) főtitkára, Csibi Sándor a kormánypárti politikusok bejelentése után reagált a tiltás felvétésére az Indexnek: azt írta, sajnálatos, hogy a két politikus féligazságokat közölt. Abban egyetért, hogy meg kell védeni a gyerekeket, azonban a tiltás helyett a szervezet az edukációra fektetné a hangsúlyt.

El kell magyarázni a 18 év alattiak számára, hogy mi az a mennyiség, amit biztonsággal elfogyaszthatunk, és mi az, ami már káros a szervezet számára”

– közölte a Magyar Energiaital Szövetség első embere, aki szerint ennyi erővel a kólát is be kéne tiltani a kiskorúak számára, ugyanis egy liter kólában hasonló mennyiségű cukor és koffein van, mint egy doboz energiaitalban. Szavai szerint az energiaitalokat egészséges felnőttek számára tervezték, hogy azonnali energiát és éberséget biztosítsanak, miközben vitaminokkal is gazdagítanak. Csibi szerint egyetlen eset sem volt, amikor kétséget kizáróan meg lehetett volna állapítani, hogy csak az energiaital-fogyasztás súlyos esetet okozott volna.

Így áll most

Utánakérdeztünk, hogy áll jelenleg a szigorítás és mikor lesz betiltva az energiaital a kiskorúak számára. Nacsa Lőrinc lapunknak elmondta, a javaslatuk bejelentése óta számos egyeztetést folytattak kormányzati, civil, gyermek- és családvédelmi, valamint orvosszakmai szervezetekkel.

Ezek az egyeztetések megerősítették a javaslatunk szükségességét. Reméljük, hogy a végleges verziót minél hamarabb a frakció, majd az Országgyűlés elé tudjuk terjeszteni”

– közölte lapunkkal a politikus.